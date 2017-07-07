Bakan Eroğlu: Bu yıl 774 orman yangını çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl yaşanan orman yangınlarını, yangınlarla mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaları, alınan tedbirleri ve yangınların son durumlarını hazırlanan sunumla değerlendirdi.

Ormanları korumanın sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve orman teşkilatının görevi olmadığını vurgulayan Bakan Eroğlu, 80 milyon vatandaşın da ormanların korunmasından sorumlu olduğunu ifade etti.

"İnsanlar tarafından çıkarılıyor maalesef"

Ormanların genelde kıyılarda yoğunlaştığını dile getiren Bakan Eroğlu, "Ormanlarımızın takriben 12,5 milyon hektarı yangına çok hassas bölgelerde bulunuyor. Yangınların çıkış sebebi ise yüzde 87'si insan kaynaklı, insanlar tarafından çıkarılıyor maalesef." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarındaki kasıtın ise yüzde 15 gibi rakamlardan yüzde 3'e indiğini aktaran Eroğlu, geri kalanın da tabii kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Veysel Eroğlu, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında her il için ayrı eylem planları olduğunu bildirdi.

Yangınla mücadelede eğitimin önemine işaret eden Eroğlu, 2017'de 6 bin 985 eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti ile 130 bin vatandaşa ulaştıklarını, yangınla mücadelede görevli 19 bin 718 personele de eğitim verildiğini vurguladı.

Yangınla mücadelede 19 bin 718 personel görev alıyor

Bakanlığın orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi hakkında da bilgi veren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda 11 bin 718 yangın işçimiz var. Ayrıca 500 tane bu konuda eğitim görmüş yangın uzmanımız var. 2 bin 500 teknik eleman ve 2 bin de memur olmak üzere burada 19 bin 718 personel görev alıyor. Bin 10 arazöz, 281 su tankeri, 559 ilk müdahale aracı, yol açmak için dozerler var. 2017 yılında 2 bin 300 adet sırf bizim Bakanlığa ait araç ve gereç, iş makinesi kullanıyoruz. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların araçlarını da kullanıyoruz."

Meteorolojinin durumuna göre ilk müdahale ekiplerinin konuşlandırıldığını dile getiren Veysel Eroğlu, 5 amfibik uçak, 24 su atar helikopter ve 6 idari helikopterden oluşan hava araçları bulunduğunu da aktardı.

2017 orman yangınları

Bu yıl yaşanan orman yangınlarına ilişkin detayları paylaşan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar olan orman yangınlarında 2007-2016 yılları arasında ortalama yılda 2 bin 426 yangın çıkmış, 2007-2016 yılları arasında ise yangından zarar gören alan sayısı yılda 9 bin 42 hektar. Yangın başına 3,72 hektar düşüyor. Geçen yıl çıkan orman yangın sayısı daha çok, 3 bin 188 yangın çıktı, 9 bin 156 hektar yandı ve ortalama yangın başına düşen yanan alan 2,87 hektarla biraz daha düştü, çünkü çok hızlı müdahale ettik. Bu yıl ise orman yangını sayısı şu ana kadar 774 adet. Yangınlar iki türlü. Örtü yangını, burada ağaçlar zarar görmüyor. Bin 62 hektar örtü yangını. Tepe yangını ise bütün ağaçların tepesine kadar yandığı, harap olduğu durum 3 bin 410 hektar. İkisini toplarsak yanan alan toplam 4 bin 472 hektar. Yılda normalde 9 bin hektar civarında yangın oluyor."

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin Eroğlu, "Şu ana kadar araştırmalar devam ediyor. Herhangi bir kasıt olduğu şeklinde bir kanaat yok şu anda ama tahkikat devam ediyor." dedi.

"Herhangi bir su sıkıntımız yok"

Eroğlu, yaşanan sıcaklıklara bağlı olarak Türkiye'nin su durumuna ilişkin bir soru üzerine ise eylem planları hazırladıklarını hatırlatarak, "176 yerleşim yerinde su yoktu, 176 yere biz 2040-2050 yılına kadar su yetecek şekilde götürdük. Şu anda barajlarımız yüzde 50 dolu, herhangi bir sıkıntı yok. Yaz aylarında sarfiyat çok artıyor. Bir de şebekelerdeki kayıplar çok fazla. Özellikle yaz aylarında vatandaş bağ bahçesini suluyor, herhalde belediye başkanlarımız onun için ikaz ediyorlardır. Biz her mayıs ayında kritik iller var mı buna bakıyoruz. Onlar için planlamalarımız var." dedi.