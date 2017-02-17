Bakan Eroğlu, Adana'da şehit ailelerini ziyaret etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç ile Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehit Kılıç'ın merkez Yüreğir ilçesindeki evine giden Bakan Eroğlu, babası Mehmet ve annesi Fadime Kılıç'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra aynı ilçedeki Şehit Topal'ın babaevinde ailesiyle görüşen Eroğlu, Salih ve Sema Topal çiftine taziyelerini iletti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunduğu ve dua edildiği öğrenildi. AA