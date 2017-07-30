Bakan Elvan'dan Yörüklere müjde

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de Torosların 2 bin 200 rakımındaki Sarıpınar mevkisinde, konar-göçer geleneğini sürdüren Yörükler için düzenlenen "Köselerli Yörükleri Buluşması" etkinliğine katıldı.

Yörüklerin çadırlarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Elvan, yayık ayran çalkaladı, yer sofrasında göçerlerle yemek yedi.

"Yaylalarımız ışıl ışıl olacak"

Elvan, buradaki konuşmasında, "Bu yaylalarımızın en önemli problemlerinden biri elektriğin olmaması ve belki uygun şartlarda yaşanmaması. Mersin Valimizle iki gün önce derhal projenin hazırlanması için konuştuk. Kalkınma Bakanlığı olarak gerekli maddi desteği vereceğiz. Allah'ın izniyle bu yaylalarımız ışıl ışıl olacak. Nasıl mı olacak? Bu yaylalarımızdaki kardeşlerimize taşınabilir konteyner sağlayacağız. Aynı zamanda Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet olan güneş enerjisini kullanarak, her bir obamızın, çadırımızın ışığı yanacak artık. Işıl ışık olacak, ben de her türlü desteği vereceğim." ifadelerini kullandı.

Çobanların sigorta primleri iş veren paylarının devlet tarafından ödendiğini ve üreticilere faizsiz kredi imkanlarının tanındığını hatırlatan Bakan Elvan, destekler kapsamında Mersin'in koç ve teke dağıtımı kapsamına alındığını, meralarda da çalışmalar yapıldığını belirtti.

"Hiçbir devlet memuru millete efendilik yapamaz"

Elvan, kamu görevlilerinin, milletin hizmetkarı olduğunu vurgulayarak, "Biz, sizlerin hizmetkarıyız. Bürokrasimizden size efendilik yapmak isteyen olursa, haberimiz olsun. Hiçbir devlet memuru millete efendilik yapamaz. Devlet memuru da sizlerin hizmetkarıdır, olmaya da devam edecektir. Eğer bir devlet memuru efendilik yapmaya kalkarsa bir gün dahi o koltukta oturtmam. Bunu biliniz. Bunun gereği neyse de yaparız." diye konuştu.