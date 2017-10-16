Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi" projesinin kapanış programında konuştu.

Türkiye'nin istihdam oluşturmada dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Elvan, "Yılda yaklaşık 1 milyon istihdam sağlıyoruz." dedi.

Bakan Elvan, "80 milyon nüfusumuz var ama her yıl bir milyona yakın ilave istihdam sağlıyoruz. İşsizlik oranımızın yüksek olmasının nedenine baktığımızda genç ve dinamik bir nüfusumuz var. İş gücüne katılım oranında son yıllarda ciddi bir artış söz konusu, özellikle kadınların iş gücüne katılım oranında ciddi bir artış söz konusu. Son 10 yılda kadınların iş gücüne katılım oranı tam 10 puan artmıştır." ifadelerini kullandı.