Bakan Elvan: Hollanda yönetimini kınıyorum

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hollanda makamlarının Türk bakanlara yönelik tavırlarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. “Evet” kampanyasını engellemek için antidemokratik yöntemlere başvurulduğunu kaydeden Elvan, “Ülkemize demokrasi dersi vermeye kalkanlar bugün “Evet” kampanyamızı engellemek için tüm antidemokratik yöntemleri kullanıyor. Hollanda hükümetini yaptığı bu uygulamadan dolayı kınıyorum. Ne kadar engelleseler de bizim Avrupa'daki kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağını koparamayacaklar ve 16 Nisan'da güçlü "Evet" bu ülkelere de bir demokrasi dersi olacak” ifadelerini kullandı.