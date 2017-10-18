Bakan Demircan'dan Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler, Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor." dedi.

Bakan Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplantı Salonunda iki bakanlık arasında yürütülen "Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü"nün imza töreninde, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

Demircan, Baykal'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye genelindeki bu işe ehil arkadaşlarımız her yerde var. Sayın Baykal'ın tedavisini takip etme noktasında Cumhurbaşkanımızın da talepleriyle Ankara dışından da hekim arkadaşlar bu tedaviye katılıyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Demircan, Baykal'ın beyninde emboli damar tıkanması sonrasında damardaki pıhtının alındığını ve stent yerleştirildiğini vurgulayarak, bu tedavilerin ardından kanama durumuna bağlı olarak da beyin içindeki basıncı düşürme ameliyatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demircan, şunları kaydetti:

"Hekim arkadaşlardan bize gelen bilgiler uyutulma döneminde, yani uyutulma, beynin istirahate sevk edilmesidir. Bu belli bir süre, 72 saat olur, üç gün olur... Bu şekilde, süre sonunda, inşallah Sayın Baykal bu tedaviden istifade etmiş olarak tedavisini tamamlamış olur. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor."