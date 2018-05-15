  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.379
    EURO 5.225
  • BIST 102196.75
    ALTIN 184.421
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Demircan: Yaralıların Türkiye’ye getirilmesi için girişimde bulunuyoruz

Bakan Demircan: Yaralıların Türkiye’ye getirilmesi için girişimde bulunuyoruz

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Biz her türlü zaman ve zeminde, özellikle Kızılay aracılığıyla insanlara hizmet etmek için hazırız” dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Demircan: Yaralıların Türkiyeye getirilmesi için girişimde bulunuyoruz

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demircan, İsrail'in Gazze'deki katliamında yaralananların Türkiye getirilmesi için girişimde bulunduklarını belirtti.

Demircan, Türkiye'den ilaç ya da tıbbi malzeme talebi olması halinde bunları da karşılayacaklarını söyledi.

“Oradan gelecek talebi karşılamak için çalışmaları başlattık”

Yaralıların Türkiye getirilmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna ise Demircan, "Şu an için başlamış bir süreç yok. Ama biz tabii ki daha başından itibaren oradan gelecek talebi karşılamak için çalışmaları başlattık." yanıtını verdi.

“O şartlar içinde bizim hemen oraya girme şansımız yok”

Filistinlilere yönelik büyük bir soykırım işlendiğini, bir katliam yapıldığını ifade eden Ahmet Demircan, "O şartlar içinde bizim hemen oraya girme şansımız yok. Ama biz her türlü zaman ve zeminde, özellikle Kızılay aracılığıyla insanlara hizmet etmek için hazırız. Sağlık Bakanlığı olarak da her zaman, üzerimize düşen her türlü yardımı yapmak için hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER