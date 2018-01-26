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Buradasınız : » » Sağlık Bakanı Ahmet Demircan gazileri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan gazileri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan gazileleri ziyaretinde, "130 tane yaralımız var. 11 tanesi burada. Yalnız bu 130 yaralının 82 tanesi taburcu oldu." dedi.

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan gazileri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan gazileri ziyaret etti.

Bakan Demircan, hastanelerde hayati tehlikesi olan yaralı bulunmadığını açıkladı.

"Az önce yaralılarımızı ziyaret ettik. Moralleri çok düzgün, çok güzel bir bakım görüyorlar. Hayati tehlikesi olan şu an için yok."

Demircan, hastane yönetiminden yaralıların durumları ile ilgili bilgi aldı.

"Türkiye'ye bugüne kadar gelen 130 tane yaralımız var. 11 tanesi burada. Yalnız bu 130 yaralının 82 tanesi taburcu oldu. Ayakta kısa süreli tedaviye durumları iyileşip taburcu edildi."

Bakan Demircan, Sağlık Bakanlığı'nın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tüm hazırlıkları yaptığını söyledi.

"Bölgedeki her türlü takviye yapıldı. Ne personel ne donanım açısından bir sıkıntı yok. Uçak ambulansımız bölgede, helikopterlerimiz yine bölgede ulaşımdan tutun tedavi bakıma kadar hiçbir eksiğimiz yok. Türkiye zaten böyle bir durumu çok rahat karşılayabilecek imkanlara sahip."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sağlık bakanı ahmet demircan
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