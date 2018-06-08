Bakan Demircan: 2023 yılında pratisyen hekim açığımız kalmayacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çorum İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada,Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini ve 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin büyük önem taşıdığını belirtti.

Türk milletinin bu seçimi 16 Nisan 2017'de yaptığını, 24 Haziran'da sadece milletin aldığı karar gereği yeni sistemin hayata geçirileceğini anlatan Demircan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık darbelerin, darbe teşebbüslerinin ve vesayetlerin baskılarının önüne geçileceğini vurguladı.

Türkiye'de son 60 yıl içerisinde birçok kez darbe ve darbe teşebbüsünde bulunulduğunu belirten Demircan, "Her darbe ülkeyi 10 yıl geri götürür ve götürmüştür de. Türkiye hak ettiği kalkınmışlık düzeyini çoktan yakalayabilirdi ama bu darbeler, teşebbüsler, vesayet baskılarıyla Türkiye maalesef hak ettiği kalkınmayı yakalamada zaman kaybetti." diye konuştu.

Bakan Demircan, artık Türkiye'de zihniyet değişiminin yaşandığını vurgulayarak, "Uygulamada güzellikler yaşanıyor ama sistemin de düzelmesi lazım. Bozuk bir araçla şoför ve üzerindeki insanlar ne kadar iyi olursa olsun fazla hız yapamazsınız. Bu sistemi düzeltmek gerek. İşte şimdi sistemi düzeltmek için adım atıldı." ifadelerini kullandı.

"Güçlü başkan, güçlü Meclis elbette ki güçlü Türkiye'yi inşa edecektir"

24 Haziran'daki seçimde vatandaşların hem cumhurbaşkanını hem de Meclisi belirleyeceğine değinen Demircan, başkanın güçlü olması için Meclis'teki çoğunluğu da elinde bulundurması gerektiğini bildirdi.

"24 Haziran'da önümüze iki pusula, bir zarf verilecek. Bu pusulalardan bir tanesi cumhurbaşkanlarının isminin ve resminin olduğu pusula. Orada sorun yok. Orada hep beraber milletimiz tanıdığı, bildiği, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu yere mührü basacak." diyen Demircan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi şunu üretmeye çalışıyorlar; 'tamam' diyorlar, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı seçin de milletvekillerinde…' Arkadaşlar biz yeni bir sistemi inşa edeceğiz. Bu sistemin mevzuatı, kurumları, bu yeni oluşacak Meclis eliyle oluşacak. Siz, 'parlamenter sisteme gideceğim' diyenlere o Meclisi verirseniz başkan bir tarafa Meclis öbür tarafa gider. Bunda Türkiye kaybeder, zaman kaybederiz. Eğer biz orada cumhurbaşkanı ile uyum içinde çalışacak yeni sistemi en iyi şekilde kuracak Meclisi tesis edersek, biliniz ki geleceğimizi çok daha güvenceli, çok daha güzel bir noktaya getirmiş oluruz. Yapmamız gereken budur. Güçlü başkan, güçlü Meclis elbette ki güçlü Türkiye'yi inşa edecektir."

"2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor"

Türkiye'deki birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da gelişmeler yaşandığını anlatan Demircan, kendisinin de genel cerrah olduğunu ve hastanelerde çalışarak, bugünlere geldiğini ifade etti.

Yeni hastanelerin önemine işaret eden Bakan Demircan, "Eski dönemde vatandaşımızın hastanede neler çektiğini biliyoruz. Bir katta bir özel oda var ya da yoktu. O odaya yatabilmek için de bir sürü torpil bulmanız gerekiyordu. Hatırlı bir tanıdığınız olması gerekiyordu ama şimdi bütün odalar özel. Milletimize bu yaraşır, bu yakışır." değerlendirmesini yaptı.

Yeni hastanelerin sayısının artmasına karşın Türkiye'de doktor açığı bulunduğunu aktaran Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette Türkiye'nin hekim açığı var. Ancak gayretlerimiz sayesinde bu 16 yıllık süre içerisinde tıp fakülteleri sayısını arttırdık, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısını arttırdık. Uzman sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Ancak 'ha' deyince olmuyor. Yani bir adım attığınızda pratisyen hekim açısından 6 sene sonra sonuç görüyorsunuz. Uzman hekim açısından ise en az 10-12-13 sene sonra netice alıyorsunuz. Ancak sevindirici durum, şu anda yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre, 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te."

Uzman hekim açığının giderilmesinin zaman alacağını kaydeden Demircan, "Göreve geldiğimde yılda 6 bin tıpta uzmanlık kontenjanı vardı. Yani 6 bin doktorumuz uzman olmak üzere uzmanlık sınavlarına girip, uzmanlık eğitimine başlıyordu. Biz bunu uzmanlık açığımız daha önce kapansın diye yüzde 33'lük artışla 8 bine çıkardık. Şimdi 8 bin doktorumuz uzmanlık eğitimine katılıyor bu sene. Bundan sonra bunu giderek daha da arttıracağız. Mevcut uzmanlarımızı nüfusa göre, ihtiyaca göre, mesafeye göre, adil bir şekilde dağıtıyoruz. Bu konuda endişeniz olmasın." diye konuştu.

Bakan Demircan, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nin hayırlı olması dileğinde bulunarak, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasının ardından Vali Vekili Ayhan Özkan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan ve diğer protokol üyeleriyle hastanenin açılış kurdelesini kesen Demircan, hastanenin çeşitli bölümlerini de inceleyerek, hastaları ziyaret etti.

Kaynak: AA