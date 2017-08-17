Bakan Çelik'ten 'Gümrük Birliği' tepkisi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile Ankara'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Bu talihsiz bir açıklama. Şunun altını çizmek gerekir, AB kurumlarına, AB süreçlerine herhangi bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir." dedi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin sanki bir lütufmuş gibi gösterildiğini söyleyen Çelik, “Bu yanlış bir tavır, bizim hiç acelemiz yok.” şeklinde konuştu.

'Adil Öksüz Almanya'da iddiaları'

AB Bakanı Çelik, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna ilişkin iddialarla ilgili de şunları kaydetti:

"Adil Öksüz meselesi çok açık. Biz Almanya ile dost bir ülkeyiz, müttefikiz. Tarihsel bir derinliğe sahip ilişkilerimiz, tarihsel derinliğe ve bugünkü iş birliğimizin kapasitesine uygun bir tavır bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz."





