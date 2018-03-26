Bakan Çelik'ten Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiği şeklindeki sözlerine, "Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "hem Türkiye hem de AB ilişkilerde pozitif gündeme yoğunlaşmışken her zaman olduğu gibi Kurz'dan 'akıl dışı açıklamalar' geldiğini" belirtti.

Hem Türkiye hem AB ilişkilerde pozitif gündeme yoğunlaşmışken, her zaman olduğu gibi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan akıl dışı açıklamalar geldi. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 26 Mart 2018

Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 26 Mart 2018

"Ciddiye alınacak bir tarafı yok"

Kurz'un, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söylediğini hatırlatan Çelik, "sadece Türkiye konusunda değil, hemen her konuda Kurz'un açıklamalarının ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını" vurguladı.

Çelik, "Avusturya Başbakanı Kurz'un Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korktuğunun ve bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebinin ne olduğunun sorulması gerektiğini" ifade etti.

Avrupa'da üretilmiş en büyük yalanın "Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyız ama komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" cümlesi olduğuna işaret eden Çelik, "Başta Kurz olmak üzere bu yalanı yayanların niyetini biliyoruz. Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: AA