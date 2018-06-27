Bakan Çelik'ten AB Genel İşler Konseyi'nin kararına tepki

AB’ye üye ülkelerin dışişleri ve AB bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi Salı akşamı Lüksemburg’da toplandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda müzakerelere şu an için başlanmaması kararı aldı. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin son dönemde AB’den giderek uzaklaştığı belirtildi.

"Gerçeklerden uzak ve çelişkilerle dolu"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Genel İşler Konseyi’nin 26 Haziran’da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların Türkiye’ye dair bölümü hakkında açıklama yaptı.

Çelik, “AB Genel İşler Konseyi’nin dün kabul ettiği sonuç belgesi AB’nin kolektif aklının ne kadar karışmış olduğunu göstermesi bakımından tarihi niteliktedir. Bu vizyon yoksunu, gerçeklerden uzak ve çelişkilerle dolu belge, AB’nin Türkiye karşıtı bir zihniyet tarafından nasıl esir alındığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

“AB yetkilileri ülkemizin teröre karşı aldığı önlemleri eleştirme yoluna gitmiştir”

Başta Avusturya olmak üzere bazı üye ülkelerin Türkiye karşıtı zihniyetinin dün Genel İşler Konseyi’nden sonuç belgesi olarak çıktığını belirten Çelik, “15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkemize yeterince destek olmadıklarını kapalı toplantılarımızda itiraf eden AB yetkilileri, yine ülkemize teröristler karşısında destek vermek yerine, ülkemizin teröre karşı aldığı önlemleri eleştirme yoluna gitmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bu açıklama ülkemize karşı ne kadar ön yargılı olunduğunu göstermektedir”

Çelik, “Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini henüz tamamlamışken, yeni bir dönem başlarken, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle devasa bir reform süreci başlamak üzereyken yapılan bu açıklama ülkemize karşı ne kadar ön yargılı olunduğunu göstermektedir” diye konuştu.

“Hazırlanan belge kendi içinde çelişkilerle dolu”

Çelik, Başta Avusturya olmak üzere bazı üye ülkelerin Türkiye konusundaki iflah olmaz takıntılarını tatmin etmek üzere hazırlanan belgenin kendi içinde çelişkilerle dolu olduğunu söyledi.