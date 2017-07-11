Bakan Çelik'ten, 15 Temmuz şehidi ikiz polisin mezarına ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bombalı saldırıda yan yana şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarını ziyaret etti.

Bakan Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişiminde F16 savaş uçaklarınca atılan bombalar sonucu şehit olan Ahmet ve Mehmet oruç kardeşlerin Alihocalı Mahallesi'ndeki kabirlerine çiçek bıraktı, baba Ali Oruç ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Evlatlarının mezarı başında fenalaştı

Evlatlarının mezarı başında fenalaşan Baba Oruç, "Allah onlardan razı olsun. Elhamdülillah onlar şehit oldu. Ama o hainler, ne oldu o hainler, şerefsizler, hainler..." ifadesini kullandı.

Bakan Çelik, acılı babayı teselli etti.

Mezarlıktaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü Hasan Çınar tarafından dua edildi. Bazı şehit yakınları FETÖ'ye tepki gösterdi.

Bakan Çelik, daha sonra aracına aldığı baba Oruç ile Ramazanoğlu Camisine giderek şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.