Bakan Çelik: Uygulamaların adı resmen 'faşizm'dir

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin demokratik bir tutum sergilemediğini belirterek, "Bu uygulamaların adı resmen 'faşizm'dir." benzetmesinde bulundu.

"Hollanda hükümeti geçmişte tüm Avrupa'ya büyük acılar yaşatmış karanlık bir zihniyeti hortlatıyor." değerlendirmesini yapan Çelik, Hollanda'nın ırkçı ve karanlık bir zihniyet tarafından ele geçirildiğini ve bu zihniyetin Hollanda halkı için de tüm dünya için de tehlikeli olduğunu ifade etti.

Bakan Çelik, "'Hür dünya' diye bir şey varsa bu karanlık zihniyete karşı direnmelidir. İnsanlığı tehdit eden bir gidişat bu. Türkiye'ye karşı gösterilen bu tavır ile Hollanda demokrasisi iflas etmiştir. Hollanda hükümeti demokrasiyi askıya almıştır." tepkisini gösteren Çelik, şu paylaşımları yaptı:

"Bu gerici zihniyete karşı, dünyanın ve Avrupa'nın tüm demokratları direnmeli ve tavır almalıdır. Hollanda Başbakanı şu anda dünyayı İkinci Dünya Savaşı'na sürükleyen karanlık/ırkçı zihniyetin sözcüsü haline gelmiştir. Demokratik haklar çerçevesinde vatandaşlarımızla buluşmaların engellenmesi, Berlin Duvarı'nın yeniden inşa edilmesidir. Avrupa yeniden utanç duvarları ile bölünmeye çalışılıyor. Utanç Duvarı'na ilk tuğla Hollanda Başbakanı tarafından koyulmuştur. Faşizm, Hollanda'da uyanmış ve sahne almıştır. Tüm dünyadaki gerçek demokratların hür dünya için buna tepki vermesi gerekir."