  • 19 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Bakan Çelik, Londra'daki saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İslamofobik terör saldırısını kınadı.

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Bakan Çelik, Londradaki saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İslamofobik terör saldırısını kınadı.

Bakan Çelik, Twitter hesabından, "Londra'daki Finsbury Park Camisi saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz." mesajını paylaştı.

Terör mağdurlarının acılarını paylaştıklarını ifade eden Çelik, herkesin terörizm, aşırılıkçılık, İslamofobi, zenofobi (yabancı korkusu-nefreti) ve antisemitizmin her çeşidine karşı birlikte hareket ettiğinde dünyanın daha güvenli bir yer haline geleceğini vurguladı.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: Ömer Çelik, AB Bakanı, Avrupa Birliği
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