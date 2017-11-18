Bakan Çelik ile NATO Genel Sekreteri Kanada'da görüştü

NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşman liderler listesinde gösterilmesine tepkiler devam ediyor.

Uluslararası Halifaks Güvenlik Forumu için Kanada'da bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile biraraya geldi.

Forumun başlangıcından önce meydana gelen kısa görüşmede Çelik Türkiye'nin tepkisini bir kez daha NATO Genel Sekreteri’ne iletti. Stoltenberg ise olaydan duyduğu üzüntüsü yineledi.

Skandal olay, Halifaks Güvenlik Formunun ilk oturumunda da gündemdeydi.

Forumun ilk oturumuna katılan NATO Genel Sekreteri olayı sonradan öğrendiğini, bir hata olduğunu ve konu kendisine intikal eder etmez sorumlu kişinin görevinden alındığını belirtti.

Olayın ardından derhal bir yazılı açıklama yaptığını, hatırlatan Stoltenberg, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu'nu aradığını ve Genelkurmay Başkanı Akar ile de Halifaks'ta görüşerek basın açıklamasındaki hususları kendisine tekrarladığını belirtti.

“Türkiye, anahtar bir müttefik”

Forumdaki konuşmasında Türkiye'nin anahtar bir müttefik olduğunun altını çizen NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin sadece NATO için değil, tüm komşu bölgeler için önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye sınırının NATO sınırı olduğunu belirten Stoltenberg, Türkiye'nin DAEŞ'e karşı mücadelede ev sahipliği yaptığını belirterek Türkiye'nin aynı zamanda DAEŞ ile mücadelede önemli bir rol oynadığını söyledi.

TRT HABER