Bakan Çelik hakkındaki gensoru önergesi gündeme alınmadı

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.

Çelik, TBMM Genel Kurulunda, CHP tarafından hakkında verilen gensorunun gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde yaptığı konuşmada, bakanlık politikalarıyla ilgili muhalefetin denetim mekanizmalarını çalıştırmasını son derece önemsediklerini bildirdi.

Bu denetim mekanizmalarının içerik ve nitelikten yoksun olmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Ne yazık ki birçok defa olduğu gibi içerikten ve nitelikten yoksun gensoru ile karşı karşıya bulunmaktayız." dedi.

Önergede geçen "kayıtsız kalmak", "sorumluluğu yerine getirmemek", "görevi ihmal etmek", "göz yummak", "zarara uğratmak", "iddialara sessiz kalmak" gibi asılsız değerlendirmelerin 18 yıldır kendisine yapıştırılamadığını ve bundan sonra da yapıştırılamayacağını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"İnsan onuruyla yaşar, onuru için yaşar. Eğer insan onuruyla oynamak bu kadar kolaysa, bu ithamları böyle yüzeysel, gelişigüzel yapabiliyorsak, o zaman kendi onurunuzu sorgulamanızda yarar var. Bu denetim mekanizmaları, 'çamur at izi kalsın' anlayışıyla, araştırmadan, soruşturmadan, çalakalem bir gensoru önergesi verelim diye oluşturulmadı.

Kavgacı üsluba sahip biri değilim ama bu özensizliği yalnız bu gensoruda değil, birçok olayda da gösteriyorsunuz. 1938'de vefat eden Atatürk'e 1939'da zeytin kanunu çıkarttırdınız. Bu nasıl bir yaklaşım? Sayın Genel Başkana 'Sudan'da ne işiniz vardı?' dedirttiniz. 'Çiftçiye yüzde 50 mazot desteğini niye vermiyorsunuz?' dedirttiniz. Sığır ithalatında Avrupa birincisi olduğumuzu söylettirdiniz.

NASA uzayda 'Zinya' denilen bir bitki yetiştiriyor. Uzayı değerlendirmeye çalıştığımız bir dünya hayatında 'Sudan'a niye gittiniz?' diye bunu itham vesilesi yapıp bunu grup toplantısında konuşmak kabul edilebilir mi? Sudan'a ilişkin düzenleme, 2014 yılında TBMM'de bütün partilerin ittifakıyla oluyor. Bunu onaylayan grup çıkıyor şimdi 'Sudan'da ne işiniz var?' diyor.

Çiftçiye yüzde 50 mazot desteği ve çiftçi destekleri üretimin akabindeki yılda oluyor. Bu bilgiyi doğru verseydiniz, Genel Başkan yanlış yapmazdı. Ancak bunu bilmiyorsanız kılavuzunuz yanlıştır. Bu kılavuzla doğru bir istikamet bulamazsınız."

Faruk Çelik, Avrupa'da sığır ithalatında birinci olmasıyla ilgili değerlendirmeleri anımsatarak, Avrupa'nın yüzde 71'nin domuz eti tükettiğini belirtti.

1969'da 654 bin, 1990'da 123 milyon, 1995'te 420 milyon, 2000'de 34,5 milyon, 2016'da 422 milyon dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı gerçekleştirildiğini aktaran Çelik, "Sanki bu ithalatı AK Parti keşfetmiş, ilk kez şimdi ortaya çıkmış gibi takdim etmenizi anlamakta zorlanıyorum. Bunun adı bilgisizlik." dedi.

Çelik, 192 olan ova sayısını 300'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl 22 milyon ton buğdayımız var, yeterliliğin üzerinde." dedi.

Çelik, hakkında verilen gensoru üzerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak mevzuat gereği, karar alma mekanizmalarında bulunmadıkları, kararlarına fiilen müdahale etmedikleri Kooperatifler Birliklerini sadece denetlemekle yükümlü olduklarını bildirdi.

Gerek bakanlığın teftiş kurulu gerekse Merkez Birliği teftiş kurulunun her türlü iddiaya ilişkin denetimlerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelik, "Tarım Kredinin kendi müfettişleri, iddialarla ilgili olarak son 1,5 yılda 60 denetim gerçekleştirmiştir. Bunlardan 17 rapor savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu süreçte 710 rutin kooperatif denetimi yapıldı, halen 91 kooperatifle ilgili denetim devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çelik, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu dönemde çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek için önemli adımlar attığına değindi.

Gübre fiyatlarının 2015 aralık ayına göre yüzde 18 düşük olduğuna belirten Çelik, "Tarım Kredi Gıda A.Ş'de, 2011-2012-2013 yıllarında meydana gelen zararın 50 milyon TL olduğunun" iddia edildiğine işaret etti.

Çelik, şöyle devam etti:

"O dönemlerdeki yönetim ve ilgili müdürler, Merkez Birliğinin iştirakı olan Tarım Kredi A.Ş. ile ilgili iddiaları soruşturmuş, yargıya intikal ettirmiş; ilgililer hakkında 38 hukuk davası, 35 icra dosyası, 2 savcılık takibi ve bir ceza davası bulunmaktadır. Ne dün ne de bugün intikal eden hiç bir hadisenin sümen altı edilmesi söz konusu olmamıştır. Genel müdürün net maaşı 20 bin lira. Tarım Kredi A.Ş yaptığı çalışmalarla 17 şirketin 9'unu kapatmış veya diğerleri ile birleştirmiştir. Kadroların azalmasından dolayı 4,3 milyon TL'lik yıllık tasarruf sağlanmıştır."

Faruk Çelik, milli tarım politikasında hedeflerinin havza bazlı sisteme geçmek olduğunu söyledi.

İthal besiyi değil, yerli besiyi öne çıkararak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Çelik, tarım için önemli olan toprağın korunması gerektiğini ifadesini kullandı.

Çelik, ovaların korunması için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, geçen hafta 41 ovanın daha ilan edildiğini, bu ovalara çivi çakılamayacağını ve tarım arazisi olarak korunacağını, bugün itibarıyla ova sayısının 192 olduğunu, ova sayısını 300'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Bu yıl 22 milyon ton buğdayımız var, yeterliliğin üzerinde." dedi.