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Bakan Çelik: Ekmek fiyatlarında artış yok

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, bu yıl ekmek fiyatlarında artışı gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi.

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Bakan Çelik: Ekmek fiyatlarında artış yok

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılında ekmek fiyatlarında artışı gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

"Bu konuda spekülatif değerlendirmelere girilmemeli" ifadesini kullanan Bakan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekmek fiyatlarında ve unun fiyatlarında buğday kaynaklı herhangi bir artışı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Yani birileri çıkıp derse ‘buğday fiyatı arttığı için’, efendim bu cümleye itibar edilmemeli, bu doğru bir yaklaşım değildir… Tabii ki ekmek 80 milyon insanımızı yakından ilgilendiriyor. Bu konuda herkesi daha sorumlu davranmaya, gelen spekülatif bazı değerlendirmelere girmemelerini özellikle buradan ifade etmek istiyorum.”
 

Etiketler: faruk çelik, ekmek fiyatları
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