Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmede Rus mevkidaşını yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden Rusya Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Sergey Lavrov'u kutladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmede Rus mevkidaşını yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.
Kaynak: TRT Haber