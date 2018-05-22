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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden Rusya Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Sergey Lavrov'u kutladı.

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Bakan Çavuşoğlundan Rus mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede Rus mevkidaşını yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sergey lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu
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