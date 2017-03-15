Bakan Çavuşoğlu'ndan esnaf ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çanakkale'de tarihi Aynalı Çarşı'yı ziyaret ederek, esnaf lokantasında yemek yedi.

Bir dizi ziyaret için dün gece Çanakkale'ye gelen Bakan Çavuşoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) programının ardından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım'da şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın ailesiyle görüşerek, başsağlığı diledi.

Buradan, Vali Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile gazi polis memuru Seçkin Yıldırım'ı evinde ziyaret eden Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çanakkale Şubesi'ne geçti. Burada dernek üyeleriyle görüşen Çavuşoğlu, Yalı Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde de bulundu. Babasıyla gezen bir bebeği öpen Çavuşoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Tarihi Aynalı Çarşı'ya gelen Bakan Çavuşoğlu'nu karşılayan yönetici Neslihan Ar, Çanakkale seramiği hediye etti.

Çarşı yakınındaki bir esnaf lokantasında yemek yiyen Bakan Çavuşoğlu, ardından havayoluyla Antalya'ya gitmek üzere, Çanakkale'den ayrıldı.