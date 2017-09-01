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Buradasınız : » » Bakan Çavuşoğlu'ndan Arakan diplomasisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Arakan diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ile telefon görüşmesi yaptı.

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Bakan Çavuşoğlundan Arakan diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'daki Rakhayn eyaletinde sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunan Rakhayn Danışma Komisyonunun başkanı Kofi Annan ile telefonda görüştü.

Etiketler: dışişleri bakanı çavuşoğlu, myanmar
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