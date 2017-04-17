  • 17 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.698
    EURO 3.935
  • BIST 90653.8
    ALTIN 152.57
Buradasınız : » » Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz mevkidaşından kutlama

Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz mevkidaşından kutlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasıyla ilgili tebriklerini iletti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Çavuşoğluna İngiliz mevkidaşından kutlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, anayasa değişikliğine ilişkin halk ylamasıyla ilgili tebriklerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Johnson, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Çavuşoğlu'nu, dün de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed telefonla arayarak sonuçlardan dolayı tebrik etmişti.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı, halkoylaması, halkoylaması 2017
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER