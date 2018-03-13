Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen ortak mekanizma toplantısı 19 Mart'ta Washington'da gerçekleştirilecek. Toplantıda ikili ilişkiler için yeni bir yol haritası belirlenecek.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Münbiç’te uygulanacak modelin Fırat’ın doğusundaki tüm yerler için geçerli olduğunu belirterek, “Öngörülebilir bir takvim üzerinde çalışıyoruz, 19’unda dışişleri bakanları toplantısında net olarak ortaya çıkacak. ABD ile anlaşmamız lazım, 19 Mart’taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, takvim dahil her şey net olacak” dedi.

YPG çekilecek, ABD ve Türk askerleri olacak

ABD ile yapılan Münbiç mutabakatında kararlaştırılan modelin öncelikle Münbiç’te uygulanacağını ama amacının tüm bölgeleri kapsamak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Suriye’de Kürtlerin olacağını ama YPG’nin olmayacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, YPG çekilecek, ABD ve Türk askerleri olacak, YPG’nin çekilmesine nezaret edeceğiz, buranın güvenliğini ABD ve Türkiye sağlayacak. YPG’den silahların alınıp alınmadığını gözlemleyeceğiz orada, alınarak mı gönderildi, alınmayarak mı gönderildi” dedi.

YPG çekilmezse operasyon yapılacak

Çavuşoğlu, YPG’nin gitmemesi durumunda Münbiç’e ve aynı şekilde Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, ABD ile oluşturulacak çalışma grubunun amaçlarının birinin de silahların geri alınması olduğunu ifade etti.

“Rejimden herhangi bir şey istenmeyecek”

Fırat’In doğusunun Deyrizor’a kadar, rejimin olduğu yere kadar güvenli bölge haline geleceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Güvenlik için siyasi çözüm olana kadar rejimden herhangi bir şey istenmeyecek. Pilot bölge gibi olacak, hepsi güvenli şekilde siyasi çözümden sonra oluşturulacak yeni yönetime devredilecek” dedi.

"Münbiç modeli işlerse ilişkilerimize katkı sağlar"

Çavuşoğlu, “ABD ile anlaşabileceğimizi düşünüyorum. 30, 60, 90 günden sonra öbür tarafa geçtik mi geçmedik mi? O zaman belli olur. Münbiç modeli işlerse, ilişkilerimize katkı sağlar, işlemezse ilişkilerimiz de etkilenir” dedi.

Kaynak: TRT Haber