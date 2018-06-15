Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Çelik Suruç saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız dahil 4 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırıya ilişkin mesajlarını, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Suruç'ta milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve ekibine terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Yıldız kardeşime ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu olayın sorumluları emniyetimiz ve yargımızdan kaçamayacaktır." dedi.

AB Bakanı Çelik de "Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve heyetine yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Terör, barbarlık ve provokasyon milletin iradesinin önüne geçemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA