Bakan Çavuşoğlu: Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından video ile mesaj paylaştı.
#KıbrısBarışHarekatı’nın 44. yıldönümünde, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.#KKTC pic.twitter.com/5T0IcZJEQg— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Temmuz 2018
Mevlüt Çavuşoğlu mesajında şunları söyledi:
"Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır."
- Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl geçti
- Kıbrıs'a ayak basan ilk askerlerden biri Emekli Albay İbrahim Neşet İkiz'di
- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde TSK'dan videolu mesaj
Kaynak: AA