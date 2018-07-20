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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle mesaj paylaştı. Çavuşoğlu Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından video ile mesaj paylaştı.

 


 

Mevlüt Çavuşoğlu mesajında şunları söyledi:

"Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." 

Kaynak: AA

Etiketler: twitter, kıbrıs barış harekatı, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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