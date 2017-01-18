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Buradasınız : » » Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın danışman adayı Flynn ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın danışman adayı Flynn ile görüştü

Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Flynn ile bir araya geldi.

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Bakan Çavuşoğlu, Trumpın danışman adayı Flynn ile görüştü

ABD'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral Michael Flynn ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Flynn'in, bir araya geldikleri çalışma kahvaltısında gündemdeki gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıkları bildirildi.

Kampanya döneminde ulusal güvenlik başdanışmanı olarak Trump'ın yakın ekibinde yer alan Flynn, kısa bir süre önce Trump tarafından Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olarak açıklanmıştı. AA

Etiketler: abd, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Donald Trump
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