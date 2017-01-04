Bakan Çavuşoğlu: Teröristin kimliği belirlendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırganın kimliği belirlendi

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, "15 Temmuz sonrasında gerçekten özellikle Batı ülkeleri çok ciddi hatalar yaptı. Bazıları, Türkiye karşıtlığı duygularla darbenin başarılı olmasını bile istedi." dedi.

'Suriye'de artan ihlaller Astana sürecini akamete uğratabilir'

Çavuşoğlu, Suriye'de rejim güçlerinin ateşkes ihlallerine ilişkin olarak da "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir. Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'ın da Suriye'de garantörlüğünün gereğini yapması gerektiğine dikkati çekerek, "Şii milisler ve rejim üzerinde ağırlığını koyması lazım" diye konuştu.

'PYD'nin Astana'daki müzakerelerde olmaması gerektiğini Rusya ile konuştuk'

Çavuşoğlu, "Biz gidip Kandil'de PKK'yı niye vuruyoruz? Şimdi Sincar'da, oradan geliyor diye. Suriye'den de geldiği zaman o teröristleri gidip bizim etkisiz hale getirmek en asli görevimizdir." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PYD'nin Astana'da yapılması planlanan müzakerelerde olmaması gerektiğini Rusya ile konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, Rusya'nın da bunu anladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı." dedi.

Çavuşoğlu, "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Obama'ya) söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi." diye konuştu.

'Büyükelçiye suikast düzenleyen saldırgan FETÖ'ye bağlı'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen saldırganla ilgili sakan Çavuşoğlu, "Bizim elimizdeki bilgi ve belgelere göre bu şahıs, FETÖ terör örgütüne bağlı." dedi.