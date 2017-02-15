  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile bir araya geldi.

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Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil e-Cubeyr ile görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Riyad'a gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile Kraliyet Misafirhanesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası konular ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen birinci Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı ile ilgili meselelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el-Hireyci ile bazı yetkililerin de katıldığı kaydedildi. AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil e-Cubeyr
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