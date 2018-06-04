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Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de YPG konusunda ilerleme sağlanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin çok başarılı geçtiğini söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu: Suriyede YPG konusunda ilerleme sağlanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Ardından Amerikan Ticaret Odası'nda ABD'li iş adamlarına seslendi. 

"Müttefikimizin yanımızda olmasını isteriz"

Burada konuşan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin çok başarılı geçtiğini söyledi.

"Suriye'de YPG konusunda ilerleme sağlanacak. FETÖ, YPG/PKK ile mücadelede müttefikimizin yanımızda olmasını isteriz. Son yıllarda ABD ile ticari ilişkilerimiz artıyor, ama yetmez. Artırmak için buradayız. ABD iş dünyası her geçen yıl Türkiye'ye daha fazla ilgi duyuyor."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mike pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu, abd
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