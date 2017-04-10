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Bakan Çavuşoğlu, pazarda tezgahları dolaştı, sohbet etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde pazartesi günleri kurulan halk pazarını gezen Bakan Çavuşoğlu, tezgahları tek tek dolaşıp, esnafla sohbet etti.

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Bakan Çavuşoğlu, pazarda tezgahları dolaştı, sohbet etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaret ettiği pazar yerinde esnaf ve müşterilerle bir araya geldi.

Aşağı Pazar Mahallesi'nde, pazartesi günleri kurulan halk pazarına gelen Bakan Çavuşoğlu'nu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer'in de aralarında bulunduğu partililer karşıladı. Pazar yerindeki tezgahları tek tek dolaşan Çavuşoğlu, esnafla sohbet etti.

Çavuşoğlu, alışveriş yapan vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çavuşoğlu, turistlerle İngilizce ve Almanca konuşarak tatillerinin nasıl geçtiğini sordu.

Ziyarette sık sık tanıdıklarıyla karşılaşan Çavuşoğlu, pusetiyle birlikte kucağına aldığı Medine isimli bebeği de bir süre sevdi.

Son olarak kendisine ikram edilen çayı içen Çavuşoğlu ve beraberindekiler pazar yerinden ayrıldı.

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, antalya, Manavgat
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