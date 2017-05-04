Bakan Çavuşoğlu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne gelişinde Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, özel harekat polislerine hitaben yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kahraman polislerimiz ve kahraman askerlerimiz diye sözüme başlıyorum. Son 1 yıl içinde, özellikle terörle mücadelede gösterdiğiniz kararlılık, dirayet, cesaret ve mücadele ülkemizi terörle mücadelede çok önemli bir noktaya getirdi. Özellikle teröristlerin şehirlerde çukur kazmayla başlattığı yani çukur siyaseti ya da çukur terörizmiyle, adeta başkaldırma karşısında sizlerin dirayetli duruşunuz, başarılı operasyonlarınız tüm milletimizin kendine olan güvenini bir kere daha geri getirdi. Sadece şehirlerde değil, şimdi dağlarda, inlerinde, kırsal kesimde kazdıkları çukurlarda, tünellerde, hainleri oralara gömüyorsunuz. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Sadece Türk milleti olarak değil, inanın gittiğim ülkelerde, Müslüman ülkelerde, yurt dışındaki vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akraba topluluklarımız, Türkiye'ye dost olan ülkelerde de sizin kahramanlıklarınız dilden dile dolaşıyor."

Terörle mücadelede kendisine sık sık Türkiye'nin başarısının sırrının sorulduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu sebeple birçok ülkenin de kendi polisinin eğitimi için Türkiye'ye başvurduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin son yıllarda birçok sorunla karşı karşıya kalan ve kendini güçlendirmek isteyen ülkelere destek verdiğini belirten Çavuşoğlu, ihtiyacı olan yerlere de insani ve kalkınma yardımları sağladıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Şu anda dünyada, insani ve kalkınma yardımında ABD'den sonra 2. sıradayız. Milli gelire göre açık ara dünyada 1. sıradayız. 2015 sonunda tüm dünyaya 3,9 yani yaklaşık 4 milyar dolarlık insani ve kalkınma yardımı ulaştırdık. Bunun içinde Latin Amerika, Afrika, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Asya da var, yani tüm dünya." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, geçen yılın sonunda açıklanan verilere göre ise bu sayının 6,2 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bu ülkelere asker, polis ve diplomatlarının eğitilmesi, hizmet binalarının altyapılarının güçlendirilmesi gibi kapasite geliştirme konularında da destek verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Artık sizin yazdığınız destanlar Türkiye ile sınırlı değil. En son Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Cerablus, Azez gibi bölgelerde hem operasyonlardaki başarı hem de şu anda oranın güvenliğini sağlamakta gösterdiğiniz başarı gerçekten tüm dünyada tanınıyor. Önümüzdeki süreçte de terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "15 Temmuz hain darbe gecesinde de yine gösterdiğiniz dirayet sayesinde ve milletimizin de desteğiyle Türkiye'yi işgal etme çabası içinde olanlara büyük bir ders verdik. Bu milletin teslim olmayacağını, bu bayrağın inmeyeceğini ve devletin yıkılmayacağını sadece hainlere değil tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Özel harekat polislerinin kendisinin ve diğer bazı bakanların yanı sıra yurt dışında hassas bölgelerdeki büyükelçilikler ile temsilciliklerin korunmasında da cesaretle çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, özel harekat polislerine bütün fedakarca çalışmaları için teşekkür etti.

"Arka arkaya en büyük 4 devlete ziyaret"

Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen emin adımlarla yoluna devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, 16 Nisan'daki halk oylamasından sonra da ülkeye tekrar güven ve istikrar geldiğini vurguladı.

Türkiye'ye yurt dışından çok büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bunun Türkiye'nin büyüdüğünün bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ve Rusya'ya yaptığı ziyaretleri anımsatan Çavuşoğlu, sırada Kuveyt, Çin ve ABD'nin bulunduğunu yani arka arkaya dünyanın en büyük dört devletini ziyaret etmiş olacaklarını dile getirdi.

Bakanlık olarak, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak için büyükelçilik sayısını artırdıklarına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin 236 büyükelçilik ile dünyada 6. sırada bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, yeni açılacak büyükelçiliklerle sayının 252'ye ulaşmasını ve sıralamada ilk 5'e girmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her alanda Türkiye, büyük bir ivme kazanıyor. Güçlü Türkiye, emin adımlarla hedeflerine ilerleyecek ama bu ülkenin, vatanın, bayrağın, milletin sarsılmaz bekçileri de sizlersiniz. Sizlere çok güveniyoruz, sizleri seviyoruz ve sizlerle gönülden söylüyorum gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Tüm gazilerimize de aynı şekilde şükranlarımızı sunuyoruz."

Konuşmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er, Bakan Çavuşoğlu'na Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı kılıcın "Kanuni" isimli küçük bir dökümünü hediye etti.

Ardından Bakan Çavuşoğlu, Karaaslan ve Er ile birlikte tüm şehitler için dua ederek Fatiha suresini okudu.