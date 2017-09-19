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Bakan Çavuşoğlu, Namibya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Namibya Başbakan Yardımcısı Nandi-Ndaitwah ile bir araya geldi.

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Bakan Çavuşoğlu, Namibya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Namibya Başbakan Yardımcısı ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu 72. Dönem oturumlarına katılmak için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdürüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, BM'de Namibya Başbakan Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel sorunlar ele alındı.

Bu toplantının ardından Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-Nasser ile de BM'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, new york, Namibya, netumbo nandi-ndaiwah
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