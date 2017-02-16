  • 17 ŞUBAT 2017, CUMA

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Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Bonn kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Bonn kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Bonn’da bulunan Çavuşoğlu, ikili temasları çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından, akşam saatlerinde de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra, Suriye’deki son gelişmeler ve siyasi çözüm çabaları ele alındı.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın cuma sabahı yapılacak oturumunda da Suriye konusunun ele alınması bekleniyor. Toplantıda ardından, uluslararası krizlerin önlenmesi ve barışı koruma çabaları ele alınacak. G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Afrika konusunda yapılacak oturumla sona erecek.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov
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