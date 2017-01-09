Bakan Çavuşoğlu ile büyükelçiler TBMM'yi ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere yurda gelen bazı ülkelerin Türkiye büyükelçileri, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan Meclisin hasar gören bölümlerini inceledi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılanan heyet, Meclisin, FETÖ'nün darbe girişiminde atılan bombalar sonucu hasar gören bölümlerini gezdi. Mevlüt Çavuşoğlu, bombalanan alana çiçek bıraktı. Meclis Başkanvekili Aydın da Çavuşoğlu'na, darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerindeki kırılan mermerlerden yaptırılan ve üzerinde İngilizce "Demokrasi ve Dayanışma Zirvesi Hatırası" yazılı plaketi verdi.

Ahmet Aydın, Gazi Meclisin Kurtuluş Savaşı döneminde dahi düşman kuvvetleri tarafından bombalanmadığını ifade etti. Aydın, Şeref Holü ile bombanın düştüğü bahçe arasındaki mesafenin "demokrasi yolu" olarak dizayn edileceğini söyledi. Bu alanın bir müzeye dönüştürüleceğini belirten Aydın, "Bir bilim heyeti çalışmasını sürdürüyor. Burayı gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu Meclis, Kurtuluş Savaşı'nda dahi bombalanmamıştı. İşgal kuvvetlerince bile bu Meclise bomba atılmamışken, asker kıyafetli alçaklar tarafından atılan bombalar neticesinde maalesef Meclis bu hali aldı. Dolayısıyla milli iradenin devamı, egemenliğin kayıtsız şartsız Mecliste olduğunu, millette olduğunu dikkate alarak, bunu tüm gelecek kuşaklara aktarmayı planlıyoruz." dedi.