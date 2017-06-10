  • 10 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Bakan Çavuşoğlu, iftarda şehit ailesine konuk oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Kılınç'ın ailesinin evinde oruç açtı.

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Bakan Çavuşoğlu, iftarda şehit ailesine konuk oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesiyle iftar yaptı.

Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit edilen 26 yaşındaki polis memuru Kılınç'ın Konyaaltı ilçesindeki evine geldi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, İl Başkanı Rıza Sümer ile geldiği evde şehidin babası Zeki Kılınç ve annesi Meltem Kılınç ile iftar yaptı.

Her zaman şehit ailelerinin, gazilerin, Emniyet teşkilatının yanında olduklarını belirten Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve eşinin selamını getirdiğini söyledi.

Aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığını yürüten Anne Kılınç devlete hainlik yapanlar için idamın getirilmesini istedi.

Polis memuru şehit babası ise vatanın ve ay yıldızlı bayrağın sonsuza kadar Türk milletine ait kalacağını belirterek, "Evlatsız kalırız ama vatansız ve bayraksız asla." dedi. 

Etiketler: dışişleri bakanı çavuşoğlu, iftar
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