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Bakan Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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Bakan Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Polanco ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Polanco'yu yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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