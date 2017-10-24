Bakan Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Polanco ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Polanco'yu yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Polanco ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Polanco'yu yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Kaynak: AA