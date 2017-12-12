Bakan Çavuşoğlu: Biz buraya istediğimiz zaman müdahale ederiz ansızın da girebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

"Afrin'den Türkiye'ye yönelik tehditler ve saldırılar geliyor"

Olası Afrin operasyonuyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye'den bir kısım askerini çekme kararı almasının Türkiye'nin operasyonla ilgili düşüncesini etkilemeyeceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim Afrin'e girmemiz için orada birisinin olması ya da olmaması gerekmez. Önemli kriter bize tehdit mi değil mi? Afrin'den Türkiye'ye yönelik tehditler ve saldırılar geliyor. Biz buraya istediğimiz zaman teknik planlamalar ne zaman yapılırsa müdahale ederiz ansızın da girebiliriz. Bize tehdit olursa hedefimiz rejim de olur. Şu anda böyle bir tehdit söz konusu değil. Şu andaki tehdit terör örgütünden geliyor PYD/YPG'den geliyor. Böyle bir operasyon yapıldığı zaman önceden bilgilendirme yapılır."

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Kürtleri temsil edenlerin listesini Rusya'ya verdik." dedi.

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