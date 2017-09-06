Bakan Çavuşoğlu Arakan'daki insanlık dramına dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, üçlü mekanizmanın bölgenin istikrar ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirterek somut sonuçlar elde etiklerini, birçok önemli projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Sadece Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ı ilgilendiren değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliğini ve ihtiyaçlarını karşılayan çok önemli projeleri gerçekleştiriyoruz, Güney (Gaz) Koridoru Projesi, TANAP Projesi (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi). İnşallah 2018 yılında TANAP'ı açacağız." diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin test sürüşlerine başlandığını kaydeden Çavuşoğlu, bunun sonuçlarına göre de projenin resmi açılışını belirleyeceklerini söyledi.

"Arakan'da tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor"

Çavuşoğlu, Myanmar'ın Arakan eyaletinin kuzeyindeki olaylara ilişkin, Türkiye'nin başından itibaren inisiyatif aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramda tüm mesaisini bu konuya ayırdığının altını çizdi.

Erdoğan'ın çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla görüşmeler yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, uluslararası örgütlerle de birlikte hareket edildiğini anlattı.

Çavuşoğlu, "Sadece İslam dünyası değil, tüm dünyanın daha duyarlı olması gerekir. Maalesef bu duyarlılığı göremedik. Dolayısıyla burada bir insanlık dramı var ve bu tüm dünyanın gözü önünde oluyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'daki temaslarının ardından Bangladeş'e geçeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanları ziyaret ederek TİKA ve Türk Kızılayı aracılığıyla insani yardım ulaştıracaklarını kaydetti.

Türkiye'nin Arakan'daki sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi için Gürcistan ve Azerbaycan'la da birlikte hareket edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu konuyu da gündeme getireceğiz ve burada bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) zaten 'Arakan Temas Grubu' var. Belki bunu daha geniş hale getireceğiz, eski Genel Sekreter Kofi Annan'ın da dahil edileceği." değerlendirmesinde bulundu. AA