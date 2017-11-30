  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.946
    EURO 4.673
  • BIST 103109.78
    ALTIN 162.572
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Çavuşoğlu: Afrin'den tehdit görürsek tereddütsüz girer temizleriz

Bakan Çavuşoğlu: Afrin'den tehdit görürsek tereddütsüz girer temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin'e olası operasyonla ilgili, "Afrin'den tehdit görürsek tereddütsüz girer temizleriz." açıklamasında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Azerbaycan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Afrin'e olası operasyonla ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, konunun Milli Güvenlik Kurulu'nda gündeme geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Afrin'e olası operasyonla ilgili, "Milli Güvenlik Kurulu, Afrin'den gelen tehdidi değerlendirdi. Bu bölgeden tehditler geliyor. Afrin'den tehdit görürsek tereddütsüz girer temizleriz. Nasıl daha önce Fırat bölgesinden sınırı aşarak geliyor. Afrin dahil bölgeden tehdit geldiği zaman bir gece ansızın o bölgeye girebiliriz." dedi. 

Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye silah desteğiyle ilgili de, "Trump söz verdi. Biz bir söz verdiğimiz zaman tutarız. Bu konuda da bunu bekleriz. ABD'nin içişlerine karışmayız."  ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, Mevlüt Çavuşoğlu, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER