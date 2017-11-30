Bakan Çavuşoğlu: Afrin'den tehdit görürsek tereddütsüz girer temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Azerbaycan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Afrin'e olası operasyonla ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, konunun Milli Güvenlik Kurulu'nda gündeme geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Afrin'e olası operasyonla ilgili, "Milli Güvenlik Kurulu, Afrin'den gelen tehdidi değerlendirdi. Bu bölgeden tehditler geliyor. Afrin'den tehdit görürsek tereddütsüz girer temizleriz. Nasıl daha önce Fırat bölgesinden sınırı aşarak geliyor. Afrin dahil bölgeden tehdit geldiği zaman bir gece ansızın o bölgeye girebiliriz." dedi.

Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye silah desteğiyle ilgili de, "Trump söz verdi. Biz bir söz verdiğimiz zaman tutarız. Bu konuda da bunu bekleriz. ABD'nin içişlerine karışmayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber