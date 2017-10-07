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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

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Bakan Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi yaptı.

Etiketler: bakan çavuşoğlu, abd
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