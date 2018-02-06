Bakan Çavuşoğlu: ABD'den isteğimiz; YPG'ye silah vermesinler, gölge etmesinler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, harekatın planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, sınırının diğer tarafından gelen ciddi bir tehditle mücadele ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Harekat istediğimiz gibi ilerliyor. Burada özellikle sivillere yönelik bir yanlışlık olmasın, hata olmasın, ölmesin diye temkinli davranıyoruz. Elbette her askerimiz, her güvenlik görevlimiz bir göreve giderken şehit olmaya hazırdır ama bizim de güvenlik görevlilerimiz ve Mehmetçiğimizin güvenliği için tedbirleri almamız lazım." dedi.

Çavuşoğlu, yaklaşık bin teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, bugüne kadar herhangi bir sivil kaybın olmamasının, harekatın başarısı için önemli olduğunu ve Türkiye'ye karşı sivillere yönelik uyarılarda bulunanlar için iyi bir ders niteliği taşıdığını vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı başladığında kimsenin Türkiye'ye sivilleri hatırlatmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Nedense PKK/YPG terör örgütüne karşı biz ne zaman bir operasyon başlatsak her an herkes 'Teröre karşı bir operasyon başlatmayın' diyemiyor, siviller üzerinden bu harekatı önemsiz hale getirmeye çalışıyor ya da o kanaldan eleştiri getirmeye çalışıyor." dedi.

Sivilleri ön plana atan, canlı kalkan yapan ve zorla savaşmaya götüren bir terör örgütüne karşı Türkiye'nin mücadelesinin devam edeceğini aktaran Çavuşoğlu, "Bu tehditi tamamen buradan temizlemeden kendimizi ve vatandaşlarımızı güvende hissedemeyiz. Bu tehdidin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu nedenle bizim Afrin bölgesindeki teröristleri ortadan kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Bugüne kadar herhangi bir sivil ölmemiştir"

Çavuşoğlu, CNN International'da, "Harekat esnasında sivillere yönelik can kayıpları olduğu" iddiasıyla yer alan asılsız haberlere ilişkin, "Bunlar propagandadır. Bunlar PKK'nın, YPG'nin propagandasıdır. Yurtdışında da PKK/YPG'ye sempati duyanların propagandasıdır." şeklinde konuştu.

Türk askeri ve milletinin siviller konusunda herkesten daha hassas olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Herhangi bir bilgi ve belgeniz varsa bize getirin diyoruz. Bugüne kadar bize herhangi bir bilgi, belge getiren olmadı. Bunlar işte oralarda çekilmiş propaganda görüntüleri. Bunların hiçbir kıymeti yoktur. Biz bu konuda hassasız. Bugüne kadar herhangi bir sivil ölmemiştir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Afrin'de terör örgütü PYD/PKK üyelerinin TSK tankına yaptığı saldırının sorulması üzerine, "Teknik çalışmalar henüz tamamlanmadı. Bazı ön bilgiler var ama tamamlanınca açıklamakta fayda var. Herhangi bir ülke ya da herhangi bir gruba atfetmemek ya da suçlamamak için tamamen deliller ortaya çıksın ya da inceleme tamamlansın zaten paylaşırız." bilgisini paylaştı.

"ABD'den beklentimiz gölge etmesinler"

Çavuşoğlu, "Afrin'den sivillerin ve PYD/PKK terör örgütü üyelerinin çıkarılması konusunda Türkiye ile ABD arasında herhangi bir temas ya da pazarlığın olup olmadığı" sorusu üzerine, "ABD ile bir pazarlık ya da temasımız olmadı. Zaten ABD'nin burada bilinen bir mevcudiyeti yok. Belki istihbarat elemanları vardır. Onlar da sahada zaten gizli bir şekilde dolaşırlar ama ABD'nin böyle bir mevcudiyeti yok. Dolayısıyla ABD ile konuşacağımız bir konu da değil. Bizim ABD'den isteğimiz zaten bellidir: YPG'ye desteği kessinler, silah vermesinler, bir de gölge etmesinler. Bizim beklentimiz gayet açık ve nettir." diye konuştu.

Türkiye'nin ABD ya da başka herhangi bir ülkeyle pazarlığı olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin sivillerin gerekli bütün ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirdi.

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç'te de YPG'liler olduğunu belirterek, ABD'nin verdiği söze rağmen teröristlerin bugüne kadar bu bölgeden çekilmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Terör örgütü nerede varsa ya da bize nerede tehdit oluşturursa Münbiç dahil biz bu tehditi ortadan kaldırmazsak milletimiz nasıl kendini güvende hissedecek ve biz kime güveneceğiz? Elbette Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." dedi.

"CIA Türkiye'den yazılı özür diledi"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve "ABD'nin endişeli olduğu" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Amerika, esas bizim endişelerimizi anlamalı ve karşılamalı. Burada sorunun kaynaklarından bir tanesi ABD'nin YPG/PKK ile yaptığı iş birliği." dedi.

Çavuşoğlu, ABD'nin tehditi ortadan kaldırmaması durumunda, Türkiye'nin bu tehditi ortadan kaldıracağının altını çizdi.

Türkiye'nin hiçbir zaman Kürt kardeşlerini hedef almadığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin daima Kürtlerin yanında olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, bir ülkenin terörü destekleyen ülke konumuna düşmemesi gerektiğini aktararak, zamanında Türkiye'yi sevmeyen ve kıskananların "Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a destek verdiği" yönünde asılsız iddialar ortaya attığını hatırlattı.

Eski ABD'nin Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, "Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'tan petrol aldığı" yönündeki suçlamalarını anımsatan Çavuşoğlu, Kerry'den söz konusu iddialara ilişkin delilleri istediğini birkaç defa kendisine hatırlattığını anlattı.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son dedim ki 'bak ben delil veremedin diye açıklayacağım'. Sonra bize bir belge gönderdiler. CIA'den bir belge geldi. Verdik bizim istihbaratımıza, emniyetimizdeki arkadaşlar incelediler. Kilis Belediyesinin asfalt şantiyesi. Bunun yazısını, raporunu gönderdik. CIA, bizden yazılı bir şekilde özür diledi. Şimdi böyle iftira atmak öyle kolay bir şey değil ama şimdi YPG/PKK'ya verilen silahların kayıtları ortada. ABD veya başka ülkeler bunu inkar etmiyor."

Kaynak: TRT Haber/ AA