Bakan Çavuşoğlu, 12 saatte 3 Afrika ülkesini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ülkeleri Fildişi Sahili, Liberya ve Burkina Faso'yu ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Abidjan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılmak için geldiği Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde resmi temaslarda bulundu.

Burada, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muraikhi ile yaptığı görüşmede bölgedeki son durumu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu toplantıya katılan Surinam Dışişleri Bakanı Yildiz Pollack-Beighle ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akylbek Kamaldinov ile de görüşmeler yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen Fildişi Sahili Kadın, Çocuk Esirgeme ve Dayanışma Bakanlığına bağlı Kadın Eğitim ve Meslek Edindirme Enstitüsünün (IFEF) Port Bouet'deki merkezinin açılışına da katılan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve TİKA'nın Fildişi Sahili'nde yapılacak benzer projeleri desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Liberya'ya gelen ilk Türk Dışişleri Bakanı

Fildişi Sahili'nin ardından Liberya'ya geçen Çavuşoğlu, burada Liberya Dışişleri Bakanı Marjon V. Kamara ile heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Liberya'ya gelen ilk Türk Dışişleri Bakanı olduğunu belirterek, bu ziyaretin ikili ilişkilere katkı yapacağına inandığını söyledi.

"Türkiye'nin Afrika ile ortak kültürel mirasa dayanan tarihi ilişkileri var. Afrika ile gelişmekte olan ilişkilerimizi bir başarı hikayesi olarak niteliyoruz." diyen Mevlüt Çavuşoğlu'nun ülkedeki görüşmelerinde ikili ilişkiler ve iş birliği olanakları bütün yönleriyle ele alınırken ayrıca güncel ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu.

Liberya'nın ardından Burkina Faso'ya giden Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından kabul edildi. Başkent Vagadugu’daki Başkanlık Sarayında gerçekleşen görüşmeden sonra Kabore ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

"Şerefli insanlar ülkesi Burkina Faso"yu ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu hatırlattı.

Burkina Faso Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Burkinalılar Bakanı Mamadou Alpha Barry ile de bir araya gelen Çavuşoğlu'nun baş başa görüşmesinde, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) varlığının son bulmasına yönelik konular değerlendirildi.

Heyetlerin görüşmesinde ise ticari alanda ve savunmada iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Çavuşoğlu'nun Liberya'ya ve Burkina Faso'ya ziyaretleri, Türkiye'den dışişleri bakanı düzeyinde bu ülkelere yapılan ilk resmi ziyaretler olma özelliği taşıyor.