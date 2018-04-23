Bakan Canikli'nin koltuğuna Afrin şehidinin kızı oturdu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı sırasında 10 Şubat'ta Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin Eskişehir Kolejinde okuyan 13 yaşındaki kızı Elvan Ege'yi kabul etti.

Elvan Ege'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında bin 27 rakımlı tepede teröristlerle girdiği mücadelede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin küçük kızı olduğunu hatırlatan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerin tüm ihtiyaçlarının temin edilmesi ve giderilmesinde bakanlık bürokratlarıyla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarda ihtiyaç duyduğu silah, mühimmat, yiyecek ve giyeceğin temin edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Canikli, "Onların akışında en ufak bir problem çıkmaması gerekiyor. Özellikle Zeytin Dalı Operasyonu sırasında hamdolsun lojistik anlamda hiçbir problem yaşanmadı. Kesintisiz bir şekilde kahraman ordumuzun bütün ihtiyaçları sağlandı ve onların mücadele ettikleri alanlara kadar ulaştırıldı. Bundan sonra da en iyi şekilde bunlar yerine getirilecek." diye konuştu.

İlk icraatı "TSK'daki kadın subay ve astsubay oranını artırmak"

Koltuğu devralan Elvan Ege de koordinasyon toplantısı yaptığı tüm Bakanlık bürokratlarını dinledi ve onlara bazı talimatlar verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ege, Türkiye'nin ilk kadın Milli Savunma Bakanı olarak ilk icraatının ne olacağının sorulması üzerine, "İlk icraatım Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kadın subay ve astsubay oranını artırmak olacak." dedi.

Bürokratlarına ilk talimatının ne olacağı sorusuna Ege, "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, bayrağımızın ilelebet dalgalanması için, ezanlarımızın susmaması için gerek yurt içinde gerek sınırlarımızın ötesinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz devam edecektir." karşılığını verdi.

Ege, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında büyük oranda yerli ve milli silah ile mühimmat kullanıldığını, bundan sonraki operasyonlarda da tamamen yerli ve milli silah ile mühimmatın kullanılacağını bildirdi.

Elvan Ege, "Asker olmak zor bir iş evet ama onuru daha büyük. Asker olmak demek, hayatından, eşinden, ailenden vazgeçip, vatanın uğruna her şeyi yapabilmek hatta canını feda etmektir. Ama yaşadığın gurur o zaman ki mutluluk hiçbir şeye değişilmez." diyerek, gençlere mesaj verdi.

Canikli, Bakanlığa bağlı kurumlar hakkında bilgi verdi

Daha sonra Canikli, Ege'yi bakanlık bürokratlarıyla tanıştırarak, görevleri hakkında bilgilendirdi.

Yerli ve milli silahların oranının artırılması hedefini gerçekleştirmek için askeri fabrikaların önemine vurgu yapan Canikli, "Orada önemli silah sistemleri geliştiriliyor. Bundan sonra daha da hızlanacak. Oranın koordinasyonu da buradan yapılıyor." dedi.

Canikli, Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve bütün silah üreten yerli kurumlar ile savaş gemilerinin üretildiği tersaneler hakkında da Ege'ye bilgi verdi.

Makine Kimya'da çok etkili bombalar yapıldığını anlatan Canikli, "Uçaklarımızdan atılan, güdümlü, akıllı dediğimiz bombaları Makine Kimya bomba kısmında üretiyor. ASELSAN da onun akıl kısmını üretiyor. Bu şekilde çok etkili ve hem Zeytin Dalı hem de Fırat Kalkanı operasyonunda kullandığımız akıllı mühimmatlarımız ortaya çıkıyor. Bunları da yurt dışında temin etmede zorlanıyoruz yani parayla bile almakta zorlanıyoruz. O yüzden sizinde talimatlarınız çerçevesinde daha çok silah ve mühimmatın yerli olarak üretilmesi konusunda gayretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçeride ve dışarıda terörle mücadele ettiklerinin altını çizen Canikli, "Bir de FETÖ var. Bütün kurumlara ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızmaya çalışmıştı. O mücadelemiz FETÖ'ye karşı da devam ediyor ve devam edecek uzun bir süre, öyle gözüküyor." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine daha çok kadının müracaat etmesini istediklerini belirten Canikli, "Subaylık bayanlara yakışıyor gerçekten. Şu anda Harp Okullarında okuyan bayan öğrencilerimiz de var ama biz daha çok olmalarını istiyoruz." dedi.

Bakan Canikli, Elvan Ege'ye, "Türkiye'ye saldıran teröristlere yardım eden ülkelerin Savunma Bakanlarına karşı karşıya geldiğinizde ne dersiniz?" sorusunu da yöneltti.

"Sizin yaptığınız kuzuyu kurda emanet etmek gibi bir şey"

Bunun üzerine Ege, "Çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız kuzuyu kurda emanet etmek gibi bir şey. Vatanınıza saldıracağını düşünmeden hareket ediyorsunuz. O size şu anda yardım ediyor gibi görünebilir ama sonradan size de zarar verecek." cevabını verdi.

Canikli, başta Serdar Ege olmak üzere bütün şehitleri rahmetle yad ettiklerini belirterek, Türk milletinin, şehitlerini unutmayacağını söyledi.

Şehitlerin emanetlerinin, milletin emaneti olduğuna işaret eden Canikli, şunları kaydetti:

"Suriye'nin öbür tarafından, Afrin bölgesi değil de başka bölgelerden yine maalesef terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırıları var. Son günlerde yine artış gösterdi. Biz zaten bu operasyonları kendi topraklarımızı, kendi sınırlarımızı, kendi güvenliğimizi korumak için yapıyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Bu teröristlerin, bu ülkeyi işgal etmeleri ve insanımızı katletmelerine, güvenlik güçlerimizi şehit etmelerine göz yumamayız. Onlara seyirci kalamayız elbette. Bu toprakları korumak için bu noktada terörle mücadele ve onun dışında ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu kararlılığı da bütün dünya, özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında gördüklerini tahmin ediyoruz. Anlamamışlarsa bu millet bağımsızlığı için, bayrağı, ezanı için 7'den 70'e herkes görevini sonuna kadar yapar, yerine getirir."

Canikli, Elvan Ege'ye, millete, bu görevlerde ve makamlarda hizmet etme imkanını da bulması temennisini de iletti.

Ege'nin son talimatı ise çalışma arkadaşlarıyla özel görüşecek olmasından dolayı "basın mensuplarının dışarıya çıkarılması" oldu.

Bakan Canikli, şehit Serdar Ege'nin eşi Dilek Ege ve büyük kızı Elif Ege'nin de katıldığı kabulün sonunda Elvan Ege ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA