Bakan Canikli'den sınırın sıfır noktasında Mehmetçik'le iftar

Ziyareti sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni kullanacağı kamuflajı giyen, askeri bere takan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, özel uçakla gittiği Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy tarafından karşılandı.

Havalimanında kendisine çiçek takdim eden iki çocukla fotoğraf çektiren Bakan Canikli daha sonra Silopi'deki 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti. Tören kıtasını selamlayan Canikli, komutanlık anı defterini imzaladı.

Bakan Canikli, Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temizer'den birliğin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Canikli buradan sınırın sıfır noktasında, Irak ve Suriye sınırlarının birleştiği bölgedeki Altunbey Hudut Karakolu'na gitti. Bostancı Köyü'nden geçerken kendisine el sallayan çocukları gören Canikli, makam aracını durdurarak onların yanına gitti. Çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Canikli, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Altunbey Hudut Karakolu'nda tören mangasını selamlayan, karakol anı defterini imzalayan Canikli, buradan yemekhaneye geçti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra yemek duası yapıldı. "Allahımıza hamdolsun, milletimiz varolsun" şeklindeki duanın ardından askerlere "Afiyet olsun" diye seslenen Bakan Canikli, Mehmetçik'le Ramazan'ın ilk iftarını yaptı.

"İşgalci, terörist İsrail devleti"

İftar öncesi konuşan Canikli, Ramazan'ın ilk iftarında Mehmetçiğin yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin huzuru, milletin özgürlüğü için vatan nöbeti tutan tüm kahramanların Ramazan ayını tebrik eden Canikli, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle Ramazan'ın buruk başladığını söyledi.

"İşgalci terörist İsrail devleti her zaman yaptığı gibi Filistinli kardeşlerimizi katletti" diyen Canikli, saldırılarda 62 Filistinlinin şehit olduğunu, 2 bin 500'den fazla Filistinlinin yaralandığını hatırlattı.

Türk milletinin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, "Hiç kimse olmasa, kalmasa dahi her zaman mazlumların yanında olan, onlara destek veren Türk milleti Filistinli kardeşlerimizin de yanında durmaya, onlara bu mücadelelerinde destek vermeye devam edecek" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son olarak Zeytin Dalı Harekatı'yla Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ettiğini ifade eden Canikli, Afrin'in teröristlerden arındırılmasıyla söz konusu bölgeden Türkiye'ye terör tehdidinin ortadan kalktığını belirtti.

"Kritik birkaç konumuz kaldı"

Bakan Canikli, her gün yeni bir milli silah ve mühimmatın üretildiğini de vurguladı.

"Artık Türkiye bu konuda teknoloji üretebilir, teknolojiyi geliştirebilir bir savunma sanayi altyapısına sahip. Her geçen gün bu imkan ve kabiliyetimizi artıracağız. Kritik birkaç konumuz kaldı. Onları da teknolojiyi kendimiz üretir hale geldikten sonra hiç kimse, hiçbir güç bu milletin bağımsızlığını, özgürlüğünü tehdit edemeyecek ve ona zarar veremeyecek. Zaten onu şu an itibarıyla kahraman TSK ile yapma imkanımız, kudretimiz, gücümüz var. Türkiye bugün her zamankinden daha özgür, bağımsız ve kendi topraklarını savunmak için kimseden izin ve icazet almadan bunu yapabilecek bir güçtedir. Türkiye artık bu noktadadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi

Askerlerle iftar sonrası sohbet eden Bakan Canikli, hudut karakolundaki gözetleme kulesine de çıktı. Nöbetçilerden hudut tekmili alan Canikli'ye karakolun faaliyetleriyle ilgili brifing verildi.

Bakan Canikli ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Hudutta görev yapan Mehmetçiğin Ramazan ayını kutlayan Erdoğan, sınırdaki askerlere görevlerinde başarı diledi.

Şırnak'taki incelemelerine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi ileten Bakan Canikli, telefonu 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'ya da verdi. Tümgeneral Tarakcı telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bölgedeki mücadelemizde sizleri yanımızda, milletimizin desteğini yüreğimizde hissetmek bizlere hem moral hem güç veriyor" dedi.

Tarakcı, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

