Bakan Canikli'den Azerbaycan ziyareti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, başkent Bakü'deki temaslarının ardından özel uçakla geçtiği TurAz Kartalı 2017 Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği bölgede, Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bu toprakların bir kısmı maalesef işgal altında. En az sizin kadar Türk milletinin her ferdi, er veya geç bu toprakların, Karabağ'ın işgalden kurtulacağına inanıyor ve bu topraklar işgalden kurtulmadan Türk milleti de hiçbir zaman rahat etmeyecek." dedi.

Tatbikat bölgesinde Türk ve Azerbaycanlı subaylardan brifing alan Canikli ve Korgeneral Hasanov'un alandaki yerlerini almalarının ardından, TurAz Kartalı 2017 Tatbikatı'nın kapanış töreni başladı.

Askeri bando tarafından çalınan ulusal marşların ardından, askeri helikopter ve uçaklar geçiş yaptı, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı iki uçak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yerel sanatçıların da konser verdiği törende konuşan Milli Savunma Bakanı Canikli, "dost, kardeş, yarımız, bir parçamız" olarak nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan'a geldiğinde sanki Türkiye'nin bir başka şehrine gitmiş gibi hissettiklerini ifade eden Bakan Canikli, "Buralar gerçekten Türk milletinin bir parçası. Türk milletinin kalbinin yarısı her zaman Azerbaycan'da atar sevgiyle, samimiyetle, heyecanla atar." diye konuştu.

Bu toprakların bir kısmının işgal altında olduğuna dikkati çeken Canikli, şöyle devam etti:

"Bu toprakların bir kısmı maalesef işgal altında. En az sizin kadar Türk milletinin her ferdi, er veya geç bu toprakların, Karabağ'ın işgalden kurtulacağına inanıyor ve bu topraklar işgalden kurtulmadan da Türk milleti de hiçbir zaman rahat etmeyecek. Bunu gerçekleştirebilmemiz için birlikte olmamız, güçlü olmamız gerekiyor. Kendi silahımızı, uçağımızı kendimizin yapması, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın imal etmesi gerekiyor. Hamd olsun bu hedef doğrultusunda çok önemli adımlar attık. İnşallah çok kısa süre içerisinde başkalarına muhtaç olmadan bu toprakları savunmak için, Karabağ'ı işgalden kurtarmak için kendi silah sistemlerimizle bunu yapacağız, gerçekleştireceğiz inşallah."