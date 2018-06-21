Bakan Canikli: Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığımız akıllı füzeleri kendimiz ürettik

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Yeni Şafak sosyal medya canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Canikli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

- Zeytin Dalı Harekatı sırasında ABD'den parasını vermemize rağmen alamadığımız akıllı füzeleri biz kendimiz ürettik.

- 3. Havalimanı'nda en yeni teknolojiler kullanıldı. Dünyanın en iyilerinden birisi olacak

- Cumhurbaşkanı adaylarının üç tanesi tüm yatırımların durdurulacağını söylüyorlar. Kanal İstanbul, Şehir Hastaneleri ve Yerli Otomobil yatırımlarından rahatsızlar.

- F-35'ler yeni nesil savaş uçakları. 9 NATO ülkesi tarafından üretildi. En teknolojik bölümler ABD'de üretiliyor. Toplamda 110 tane alacağız. 11 milyar dolar dolar ödeme yapacağız. Şu anada kadar 800 milyon dolar ödeme yaptık. Anlaşmanın tüm şartlarını geciktirmeden yerine getirdik. F-35'lerin teslimlerinin 21 Haziran'da tamamlanacağı yıllar önceden belirlenen bir tarihti. F-35'lerin insanlı son savaş uçağı olacağı düşünülüyor.

- Baykar'ın geliştirdiği İHA tek kelimeyle muhteşem. 5 km öteden aşağıdaki toplu iğneyi neredeyse görebiliyor. En önemlisi de SİHA'yı geliştirmemizdir. 8 km menzille hedefi tam noktasından vurabiliyor.

- Uçaktan atılan 110 km menzilli akıllı füzeler var. Bunların hepsini yapıyoruz. Delici özelliği olan bir mühimmat var. Çalışmalarına başlamıştık ama Zeytin Dalı'na yetişmeyebilir diye ABD'ye sipariş verdik. Parasını gönderdik, operasyon devam ederken gelmesi gerekiyordu. Operasyon bittikten sonra geldi ve bozuk çıktı. Dediler ki kusura bakmayın. Biz o arada operasyon bitmeden biz yaptık.

- Biz şu anda dışarıdan hiçbir silah ve mühimmat yardımı almadan sınır ötesindeki operasyonları yürütme kabiliyetine sahibiz.

Kaynak: TRT Haber