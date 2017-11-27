Bakan Canikli: Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Başbakan Binali Yıldırım-İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesinin ardından İngiltere'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, Afrin'e olası operasyonla ilgili, "Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın." dedi.

Milli savaş uçağı TF-X ile ilgili de sorulara cevap veren Canikli, gecikmenin olmayacağını ve hedefin prototipin 2023'te havalanması olduğunu açıkladı.

Bakan Canikli, S-400 hava savunma sistemi hakkında ise, "2019'da gelecek sistemde dost düşman tanımı değişecek, NATO için tehdit oluşturmayacak." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber