  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.902
    EURO 4.654
  • BIST 104759.74
    ALTIN 162.38
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Canikli: Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın

Bakan Canikli: Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'e olası operasyonla ilgili, "Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın." açıklamasında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Canikli: Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Başbakan Binali Yıldırım-İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesinin ardından İngiltere'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, Afrin'e olası operasyonla ilgili, "Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın." dedi.

Milli savaş uçağı TF-X ile ilgili de sorulara cevap veren Canikli, gecikmenin olmayacağını ve hedefin prototipin 2023'te havalanması olduğunu açıkladı. 

Bakan Canikli, S-400 hava savunma sistemi hakkında ise, "2019'da gelecek sistemde dost düşman tanımı değişecek, NATO için tehdit oluşturmayacak." diye konuştu.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, nurettin canikli, Milli Savunma Bakanı, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER