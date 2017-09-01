Bakan Canikli, bayram namazını Mehmetçikle kıldı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bin 170 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bayram namazını kıldı. Geceyi 23'üncü Tümen Komutanlığında geçiren Canikli, Mehmetçikle bayramlaştı, askeri birliklerde incelemelerde bulundu.

Canikli, incelemelerde bulunmak ve sınırda görev yapan Mehmetçikle bayramlaşmak üzere dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Şırnak'a geldi. Bakan Canikli'yi Şerafettin Elçi Havalimanı'nda, Vali Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer yetkililer karşıladı.

Buradan askeri helikopterle 23'üncü Tümen Komutanlığına geçen Canikli'yi havada, yerli imkanlarla üretilen iki ATAK helikopteri korudu.

Komutanlığa gelişinde tören kıtasını selamlayan Canikli, anı defterini imzaladıktan sonra 23. Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'dan brifing aldı.

Geceyi komutanlıkta geçiren Bakan Canikli, sabah askeri helikopterle bin 170 rakımlı Görmeç Üs Bölgesine geldi.

Burada Mehmetçikle bayram namazını kılan Canikli, askeri yetkililerden bilgi aldı, üs bölgesini gezerek mevzilerdeki askerlerle bayramlaştı. Mehmetçikle üs bölgesinde kahvaltı yapan Bakan Canikli'ye incelemelerinde Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan da eşlik etti.