  • 20 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Bakan Bozdağ'dan YSK'nın kararıyla ilgili açıklama

Bakan Bozdağ'dan YSK'nın kararıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ, "(YSK'nın halkoylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesi) YSK'nın bu kararı doğru bir karardır." açıklamasında bulundu.

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Bakan Bozdağdan YSKnın kararıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "(YSK'nın halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesi) YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş." dedi.

"Anayasa Mahkemesinin halk oylaması kararını inceleme hakkı yoktur"

Anayasa Mahkemesinin halk oylaması kararını inceleme hakkı ve yetkisinin olmadığını ifade eden Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa'ya göre de Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere göre de yoktur. Bizim kanunlarımıza göre de yoktur. Çünkü anayasamız Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin olduğunu ve bu kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayacağını açıkça hükme bağlıyor. Bu "hiçbir merci"nin içerisinde Anayasa Mahkemesi de vardır. Böyle bir müracaat yapsa bile Anayasa Mahkemesinin, bu müracaat karşısında bunun reddi dışında bir seçeneği önünde yoktur." diye konuştu.

Etiketler: ysk, halkoylaması 2017, halkoylaması, CHP, bekir bozdağ, adalet bakanı
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