  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bakan Bozdağ'dan 'referandum' açıklaması

Bakan Bozdağ'dan 'referandum' açıklaması

Bakan Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan Bozdağdan referandum açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimini de yenilemesi kuralının ilk kez konduğunu bildirdi.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa'nın 116. maddesine göre, cumhurbaşkanının belli şartların varlığı halinde TBMM seçimlerini yenileyebileceğini anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimini de yenilemesi kuralı ilk defa konuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, TBMM'nin seçim kararı alarak Cumhurbaşkanı seçimini yenilemesi kuralı ilk defa anayasaya konuyor.

Bunun anlamı şu; TBMM seçim kararı alarak cumhurbaşkanının görevini sonlandırabilecektir, böylelikle görev süresini de kısaltacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, TBMM'ye seçim kararı alarak cumhurbaşkanı seçimini yenileme yetkisi verilerek TBMM güçlendirilmiştir. Ayrıca cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçiminin de yenilenmesi kuralı konarak da TBMM güçlendirilmiştir. TBMM'nin cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimlerinin de yenilenmesi, yetkinin keyfi kullanımını önler." AA

Etiketler: adalet bakanı bekir bozdağ, twitter, tbmm
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